"Праздновать будем после победы": во Львове ввели полный запрет на продажу алкоголя

"Праздновать будем после победы": во Львове ввели полный запрет на продажу алкоголя

Все, кто будет нарушать распоряжение, будут отвечать перед законом.

С сегодняшнего дня, 1 марта, во Львове полностью запрещена продажа алкогольных напитков в связи с напряженной ситуацией на фронте.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.



"Военное положение не предусматривает каких-либо дискуссий при принятии таких решений. Все, кто будет нарушать это распоряжение – будут отвечать перед законом. Отмечаю, это касается как магазинов и сетей, так и заведений общественного питания. Наша армия воюет с оккупантом, а на наши города сыпятся авиаудары. Праздновать будем после победы", — написал Садовый.

Напомним, ранее во Львове действовал лишь частичный запрет на продажу алкоголя – с 18:00 до 12:00 часов дня.