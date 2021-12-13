Праздничная музыка и сопровождение полиции: во Львов привезли новогоднюю елку (видео)

Торжественно зажгут новогоднее дерево 17 декабря, в пятницу.
Во Львов в понедельник, 13 декабря, в сопровождении патрульной полиции привезли новогоднюю елку, которая будет стоять на проспекте Свободы.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Елку во Львов привезли из села Оброшино. Увозили ее в сопровождении патрульной полиции.
"Помимо привычных указаний о предоставлении дороги, из-за громкоговорителя звучала и новогодняя музыка", — говорится в сообщении правоохранителей.
Елку уже установили на проспекте Свободы перед оперным театром. Торжественно зажгут новогоднее дерево 17 декабря, в пятницу.
Напомним, главная елка Львова 17 метров высотой, ветвистая и пышная. Ветви даже подперты, чтобы не сломались. Много лет она росла во дворе жителя села Оброшино Василия Козленко.
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