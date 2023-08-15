Пожар и спасение людей: патрульные показали первые минуты после "прилета" во Львове (видео)

Российские террористы утром 15 августа нанесли массированный ракетный удар по Львову и области. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, помогавшие пострадавшим.

Видео первых минут после прилета показала патрульная полиция Львовской области.

На кадрах видно, как после ракетного удара по жилой многоэтажке во Львове вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно прибыла патрульная полиция. Правоохранители сразу бросились помогать пострадавшим от ракетного удара. Они забежали в дом и помогли людям эвакуироваться.

"Патрульные совместно с другими службами на месте оказывали всю необходимую помощь. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь враг продолжает коварно уничтожать все на своем пути. Берегите себя и своих родных", — говорится в сообщении.

Напомним, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову и области. Оккупанты запустили по Львовщине 7 ракет, из которых одну удалось сбить. Из-за террористического удара по региону пострадали 19 человек. Также повреждения получили почти 120 жилых домов.

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