Появились температура и сыпь: во Львовской области умер годовалый ребенок от менингококковой инфекции

Это уже четвертый случай смерти в области от менингококка.

На Львовщине от менингококковой инфекции умер годовалый ребенок. Накануне у девочки повысилась температура и появилась сыпь на теле.

"20 ноября, в реанимации одной из районных больниц области умерла девочка, которой исполнился всего год и 3 месяца. По словам врачей, болезнь протекала "молниеносно". Предварительная причина смерти — тяжелая форма менингококковой инфекции", — сообщила генеральный директор Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко.

По словам бабушки, накануне у ребенка повысилась температура до 38°C. Утром мама увидела сыпь на теле дочери в виде "звездочек" синюшного цвета, и сразу вызвала скорую. Однако спасти ребенка не удалось. По словам медиков, так стремительно протекает менингококцемия – самая тяжелая форма менингококковой инфекции. С момента экстренного вызова до смерти ребенка прошло менее 3 часов.

Работники Львовского областного центра контроля и профилактики болезней выясняют, с кем ребенок контактировал. В таких случаях окружение находится под наблюдением эпидемиологов. Их обследуют на носительство менингококков, назначают антибиотикопрофилактику.

В течение 2022 года на Львовщине зафиксировано 12 случаев менингококковой инфекции, в том числе четыре смертельных случая.

По словам эпидемиолога Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Любомиры Бойко, в предыдущих случаях смерти, вызванных менингококковой инфекцией, медики зафиксировали так называемое "молниеносное" течение недуга у детей до одного года.

Медики рассказывают, что менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия менингококк. Передается воздушно-капельным путём во время чихания, кашля, при поцелуях.

Заразиться могут все без исключения, однако дети до 5 лет составляют более 70% всех больных, поэтому находятся в группе риска.

Менингококковая инфекция может протекать бессимптомно или просто как обычная простуда. Однако нередко эта бактерия может вызвать развитие менингита или менингоэнцефалита. Иногда развивается менингококцемия (заражение крови), и тогда течение настолько молниеносно, что обычно заканчивается летально. Если и удастся остаться живым – это пожизненная инвалидизация.

Менингококковая инфекция – одна из самых коварных и опасных инфекций в мире. Единственная профилактика – это вакцинация.

Напомним, во Львове медики спасают 10-летнего мальчика из Харькова, у которого диагностировали рак мозга. Ребенок проходил лечение в Германии, однако там врачи отказались помогать мальчику из-за сложной болезни.

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