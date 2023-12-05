Повестки выдали всем: тренажерный зал в Ужгороде посетили работники ТЦК (фото, видео)

В тренажерный зал в Ужгороде пришли работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и всем выдали повестки.

Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в Telegram и обнародовал соответствующие фото и видео.

"Тем, мужчинам, которые пришли на тренировку — выдали повестки. Не забыли военкомы и самих тренеров", — отметил журналист.

Повестки вручили всем собравшимся

Тренажерный зал в Ужгороде посетили работники ТЦК

Напомним, представитель президента в Раде Федор Вениславский рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации планируется прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.

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