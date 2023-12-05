Категория
Львов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Повестки выдали всем: тренажерный зал в Ужгороде посетили работники ТЦК (фото, видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1444
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Повестки выдали всем: тренажерный зал в Ужгороде посетили работники ТЦК (фото, видео)

Представители ТЦК и СП в тренажерке Ужгорода / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Повестки получили даже тренеры тренажерного зала.

В тренажерный зал в Ужгороде пришли работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и всем выдали повестки.

Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в Telegram и обнародовал соответствующие фото и видео.

"Тем, мужчинам, которые пришли на тренировку — выдали повестки. Не забыли военкомы и самих тренеров", — отметил журналист.

Повестки вручили всем собравшимся / ©
Повестки вручили всем собравшимся

Тренажерный зал в Ужгороде посетили работники ТЦК

Тренажерный зал в Ужгороде посетили работники ТЦК

Напомним, представитель президента в Раде Федор Вениславский рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации планируется прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1444
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация