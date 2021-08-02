Поваленные деревья, поврежден МАФ, автомобили и рекламные щиты: во Львове ночью бушевал ураган (фото)

Во Львове во время непогоды упало 76 деревьев.

Во Львове в ночь на 2 августа свирепствовала непогода — гроза с сильным дождем и ветром. Из-за этого в городе повалено более 76 деревьев, повреждены автомобили и крыши. В Стрыйском парке во время урагана погибла пара — 20-летний парень и 18-летняя девушка.

Об этом 2 августа во время брифинга сообщил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Александр Одинец.

"После вчерашней непогоды, по состоянию на сейчас, мы зафиксировано 76 падений деревьев, это не считая парки. В результате их падения повреждено 8 авто, есть 30 порывов на сетях наружного освещения "Львовсвета". Также нету электроснабжения в нескольких домах в Железнодорожном районе. Все деревья, которые вчера препятствовали проезду, были розкрижование, убраны и проезд обеспечен. Сегодня работы продолжаются ", — подчеркнул Александр Одинец.

В Сиховском районе Львова ураган повредил МАФ, а в Шевченковском районе — упал рекламный щит. Также в городе непогода повредила 2 крыши.

Сейчас в городе устраняют последствия непогоды.

Напомним, в Львове в Стрыйском парке на пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упало дерево и фонарь. Среди обломков скамейки на месте трагедии остался последний букет девушки.

Ранее во Львове в пятницу, 25 июня, произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.

Новости Украины: во Львове поднялся сильный ветер - два человека погибли, повалены десятки деревьев

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