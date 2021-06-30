Поваленные деревья, обваленные фасады старых домов и подтоплен центр: Львовом снова пронеслась мощная непогода

Из-за непогоды не курсирует электротранспорт.

Во Львове в среду, 30 июня, произошла серьезная непогода. В городе во второй раз в течение недели бушевала непогода, которая повалила деревья, сорвала крыши и повредила фасады старых домов.

Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

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Как отмечается, на несколько школ и учреждений культуры в городе упали деревья. Также непогода уничтожила фасады исторических зданий. Из-за непогоды не курсирует электротранспорт.

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"Обвалились фасады исторических зданий. Больше всего вреда принесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом. Также из-за падения деревьев приостановлено движение электротранспорта, есть сложности с проездом общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках", — сообщил Садовый .

Во Львовском городском совете сообщили, что начинают работы аварийные бригады по ликвидации последствий непогоды.

"Известно, что упали деревья на ул. Дудаева, Сахарова, также случился обвал части фасада по ул. Федорова. Есть обращения жителей на "Горячую линию города" о повреждении крыши на ул. Спадиста. Также упало дерево в Рудно", — сказала заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Городские чиновники сообщили, что в Галицком районе города подтопило два участка улиц — ул. Фурманская и ул. Под Дубом. Сообщено о падении деревьев на 4 улицах — ул. Чайковского, Дудаева, Стефаника, пр. Свободы. Есть обращения о повреждении кровель на ул. Покатый и Федорова.

Во Франковском районе зафиксировано подтопление на ул. Сахарова и ул. Городоцкой. Также здесь повалено 10 деревьев и сорваны 2 крыши.

В Лычаковском районе подтопило улицу Богдановская. Также на этой улице перед мостом и на на ул. Мучная, 65 упали деревья.

В Сиховском районе на ул. Скорины, 6 — ул. Бондарская, 16 упало дерево. В Железнодорожном районе Львова повалены 8 деревьев. В частном доме на ул. Пилотов подорвало крышу.

В Шевченковском районе выявлено 10 поваленных деревьев. Подорвало крышу на ул. Б.Хмельницкого, 125. Наиболее подтоплены ул. Торфяная, ул. Мазепы. На пр. Черновола вода полностью сорвало все люки от коллектора.



По предварительным данным, никто из-за непогоды не пострадал.

Напомним, Львове в пятницу, 25 июня, произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.

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