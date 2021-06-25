Поваленные деревья и столбы: во Львове аномальная буря наделала беды, власти призывают оставаться дома (фото)

Власти Львова призывает горожан оставаться дома.
Во Львове в пятницу, 25 июня, произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.
Об этом жители Львова сообщают в социальных сетях.
Так, в городе на улицах Лычаковской, Стрыйской, Скорины, Федьковича, Соломии Крушельницкой, Сечевых Стрельцов, Героев УПА повалены деревья.
В центре Львова сообщают об обрыве электрических проводов, из-за чего часть домов осталась без электроснабжения. На улице Повитряной упал столб.
Также в центре Львова из-за бури уничтожены летние площадки ресторанов и затоплено несколько улиц.
привет pic.twitter.com/9olRaGMc1g— невозможно (@your_melanie) June 25, 2021
На проспекте Черновола сообщают о том, что от многоэтажки отлетела часть фасада.
Городской председатель Львова Андрей Садовый в социальных сетях сообщил о начале работы городского штаба по ликвидации непогоды.
"Фиксируем поваленные деревья и подтопления. Городские службы уже выехали для ликвидации последствий. Просьба по возможности оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев. Горячая линия города — 1580", — отметил Садовый.
Напомним, во Львове 25 июня произошел аномальная буря, улицы заливали потоки воды.