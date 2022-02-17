Поваленные деревья, билборды и фасады: во Львове свирепствует непогода (фото, видео)

Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.
Во Львове в четверг, 17 февраля, свирепствовала непогода, свалившая деревья, билборды и часть фасадов. В городе с утра был сильный ветер и дождь.
Об этом сообщают жители Львова на "Горячей линии города".
На ул. Елены Степановны, 17, Хорватской, 8 и Лычаковской, 111 и 113 обрушились фасады домов. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.
На ул. Дж. Вашингтона из-за сильного ветра упал забор, а на ул. Героев УПА непогода повредила кровлю дома.
Как сообщает издание "Варта-1", по ул. Городоцкой на тротуар упал билборд. А по ул. Чукарина, 18 упало дерево, зацепившее электрические провода.
Также на улице Кульпарковской на автомобиль упала часть стены.
Последствия непогоды во Львове ликвидируют коммунальные службы.
Напомним, сегодня, 17 февраля, из- за сильных порывов ветра без света остались 162 населенных пункта Львовской области.