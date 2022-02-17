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Поваленные деревья, билборды и фасады: во Львове свирепствует непогода (фото, видео)

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Поваленные деревья, билборды и фасады: во Львове свирепствует непогода (фото, видео)

"Варта 1"

Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.

Во Львове в четверг, 17 февраля, свирепствовала непогода, свалившая деревья, билборды и часть фасадов. В городе с утра был сильный ветер и дождь.

Об этом сообщают жители Львова на "Горячей линии города".

На ул. Елены Степановны, 17, Хорватской, 8 и Лычаковской, 111 и 113 обрушились фасады домов. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

© Горячая линия города Львова
Горячая линия города Львова

На ул. Дж. Вашингтона из-за сильного ветра упал забор, а на ул. Героев УПА непогода повредила кровлю дома.

© Горячая линия города Львова
Горячая линия города Львова

Как сообщает издание "Варта-1", по ул. Городоцкой на тротуар упал билборд. А по ул. Чукарина, 18 упало дерево, зацепившее электрические провода.

Также на улице Кульпарковской на автомобиль упала часть стены.

©
"Варта 1"

Последствия непогоды во Львове ликвидируют коммунальные службы.

© Горячая линия города Львова
Горячая линия города Львова

Напомним, сегодня, 17 февраля, из- за сильных порывов ветра без света остались 162 населенных пункта Львовской области.

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