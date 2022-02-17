Поваленные деревья, билборды и фасады: во Львове свирепствует непогода (фото, видео)

Поваленные деревья, билборды и фасады: во Львове свирепствует непогода (фото, видео)

Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.

Во Львове в четверг, 17 февраля, свирепствовала непогода, свалившая деревья, билборды и часть фасадов. В городе с утра был сильный ветер и дождь.

Об этом сообщают жители Львова на "Горячей линии города".

На ул. Елены Степановны, 17, Хорватской, 8 и Лычаковской, 111 и 113 обрушились фасады домов. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

Горячая линия города Львова

На ул. Дж. Вашингтона из-за сильного ветра упал забор, а на ул. Героев УПА непогода повредила кровлю дома.

Горячая линия города Львова

Как сообщает издание "Варта-1", по ул. Городоцкой на тротуар упал билборд. А по ул. Чукарина, 18 упало дерево, зацепившее электрические провода.

Также на улице Кульпарковской на автомобиль упала часть стены.

"Варта 1"

Последствия непогоды во Львове ликвидируют коммунальные службы.

Горячая линия города Львова

Напомним, сегодня, 17 февраля, из- за сильных порывов ветра без света остались 162 населенных пункта Львовской области.