Потеряла зрение: во Львове спасли 37-летнюю женщину, у которой случился инсульт и кровоизлияние в оба глазных яблока

Потеряла зрение: во Львове спасли 37-летнюю женщину, у которой случился инсульт и кровоизлияние в оба глазных яблока

Сейчас женщина уже может видеть на 40%.

Во Львове в больнице скорой медицинской помощи спасли 37-летнюю женщину из Каменки-Бугской, которую в тяжелом состоянии госпитализировали с подозрением на инсульт.

Об этом сообщили в клинической больнице скорой медицинской помощи г. Львова.

"Обследования показали — у нее разрыв аневризмы внутренней сонной артерии и крайне редкий синдром Терсона. Это состояние, при котором одновременно с инсультом происходит кровоизлияние в стекловидное тело обоих глазных яблок. Она полностью потеряла зрение", — говорится в сообщении.

Состояние женщины был крайне тяжелым. Медики решили оперировать ее в несколько этапов. Сначала они сделали невозможным развитие и разрыв аневризмы. Для этого специалисты Центра нейрохирургии и неврологии эндоваскулярно перекрыли поток крови к аневризме, заполнив ее содержание платиновыми спиралями. Затем медики вернули пациентке зрение. Для этого специалисты из областного офтальмологического травматологического центра удалили кровь в стекловидном теле и переднюю пограничную мембрану, а дальше — ликвидировали остатки крови под ней.

Сейчас женщина уже может видеть на 40%. Она вернулась домой, через неделю ей проведут вмешательства на другом глазу.

Напомним, из-за больных зубов житель Львовской области попал в реанимацию и перенес уже несколько инсультов.

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