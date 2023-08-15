Пострадавшие, пожары и эвакуация людей: последствия атаки по Луцку и Львову

В Волынской области во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО.

Об этом сообщил уже после ночной атаки глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко в социальных сетях.

"Да, к сожалению, имеем «прилет» в одно из предприятий промышленности в областном центре. Сейчас известно о двух пострадавших. Об их состоянии сообщим впоследствии. На месте работают все соответствующие службы. Прошу не распространять информацию где угодно о деталях происшествия", – говорится в сообщении.

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Позже глава Львова Андрей Садовый уточнил ситуацию с вражеским обстрелом в городе Льва.

" Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах — пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", — написал он в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, что ранее ТСН.ua собрал для вас хронику обстрелов за эту ночь в Украине.