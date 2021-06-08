Поссорилась с парнем и замкнулась в комнате: подробности гибели 17-летней студентки во Львове

В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Во Львове на улице Лисинецкая во вторник, 8 июня, из окна общежития выбросилась 17-летняя студентка. Девушка от полученных травм погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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Девушка выпрыгнула с комнаты общежития, в котором она проживала. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте трагедии. Личность погибшей уже установлена. Это — 17-летняя жительница Яворивского района Львовской области.

Также в полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Продолжается расследование.

Издание "Варта" со ссылкой на собственные источники сообщило, что трагедия произошла в 5:50 ч. Перед тем погибшая поссорилась со своим парнем.

В пресс-службе "Львовской политехники", где училась покойная добавили, что девушка была сама в комнате, она замкнулась изнутри.

Напомним, в Киеве 18-летний студент сирота сорвался с третьего этажа общежития и погиб на месте.

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