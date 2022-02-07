Посреди трассы стояла на коленях и рыдала: во Львовской области спасли 27-летнюю туристку, которая заблудилась

Патрульные спасли девушку.
Вблизи г. Броды Львовской области патрульные спасли 27-летнюю девушку, которая вышла из гостиницы и заблудилась. Она стояла на коленях посреди трассы и рыдала.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
В ночь на 7 февраля патрульные на трассе Киев-Чоп заметили неизвестную женщину. Она стояла на коленях на сплошной полосе и плакала.
Патрульные остановились, чтобы спасти женщину. Она рассказала им, что вместе с друзьями приехала на отдых в Львовскую область.
"После совместного употребления алкоголя женщина осталась ночевать в отеле, откуда вышла гулять. Но как оказалась среди трассы и где сейчас находится, женщина не помнила", — сообщили в полиции.
Патрульные позвонили отцу девушки, который ее забрал домой.
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