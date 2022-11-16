Последствия ударов РФ ужасающие: Козицкий сообщил, когда смогут восстановить разрушенные объекты

Львовщина восстановливается от мощных ракетных ударов РФ.
После ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Львовщины на полное восстановление энергообъектов региона понадобится 8-12 месяцев.
Об этом заявил глава ОВА Максим Козицкий.
По его словам, два из трех вчерашних ударов были повторными. В результате россияне значительно разбомбили ракетами все три объекта.
"Последствия ракетных ударов, которые произошли во Львовской области вчера, хуже, чем последствия тех, которые были в октябре, ведь два из трех ударов, которые зафиксировали вчера, это повторные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры нашей области. Все три объекта получили критические повреждения. Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8-12 месяцев", — пишет Козицкий.
Чиновник говорит, что для возобновления подачи света, энергетики работали всю ночь. По состоянию на это время Львовщина заживлена на 95%.
"Но прошу каждого и каждую по-особому экономно потреблять электроэнергию, ведь питание происходит по временной схеме. Сейчас одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов нашей области. Все профильные службы работают над тем, чтобы эта цифра выросла", — отметил глава ОВА.
Козицкий уточнил, что сейчас "Укрэнерго" ввело графики почасовых и аварийных отключений, поэтому у жителей области может отсутствовать свет.
Также он рассказал, что все подстанции Львовщины оборудовали дополнительными защитными экранами, а власти подготовили больше специальных автомобилей с громкоговорителями, благодаря которым местные могут слышать тревогу, если нет света и не работают электросирены.
Напомним, глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что РФ 15 ноября произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран. Например, в Молдове произошло массовое отключение электроснабжения из-за обстрела Россией Украины.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что россияне выпустили по Львовщине вчера 13 ракет, большинство из которых удалось сбить.
В Киев оккупанты направили 21 ракету. Подразделениями ПВО было сбито 18 ракет.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что следующие несколько дней будут трудными для украинцев. Людям нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.
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