Последствия ударов РФ ужасающие: Козицкий сообщил, когда смогут восстановить разрушенные объекты

После ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Львовщины на полное восстановление энергообъектов региона понадобится 8-12 месяцев.

Об этом заявил глава ОВА Максим Козицкий.

По его словам, два из трех вчерашних ударов были повторными. В результате россияне значительно разбомбили ракетами все три объекта.

Также читайте ГСЧС показала последствия обстрелов энергетической инфраструктуры Львовщины (фото)

"Последствия ракетных ударов, которые произошли во Львовской области вчера, хуже, чем последствия тех, которые были в октябре, ведь два из трех ударов, которые зафиксировали вчера, это повторные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры нашей области. Все три объекта получили критические повреждения. Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8-12 месяцев", — пишет Козицкий.

Чиновник говорит, что для возобновления подачи света, энергетики работали всю ночь. По состоянию на это время Львовщина заживлена на 95%.

"Но прошу каждого и каждую по-особому экономно потреблять электроэнергию, ведь питание происходит по временной схеме. Сейчас одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов нашей области. Все профильные службы работают над тем, чтобы эта цифра выросла", — отметил глава ОВА.

Козицкий уточнил, что сейчас "Укрэнерго" ввело графики почасовых и аварийных отключений, поэтому у жителей области может отсутствовать свет.

Также он рассказал, что все подстанции Львовщины оборудовали дополнительными защитными экранами, а власти подготовили больше специальных автомобилей с громкоговорителями, благодаря которым местные могут слышать тревогу, если нет света и не работают электросирены.

Напомним, глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что РФ 15 ноября произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран. Например, в Молдове произошло массовое отключение электроснабжения из-за обстрела Россией Украины.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что россияне выпустили по Львовщине вчера 13 ракет, большинство из которых удалось сбить.

В Киев оккупанты направили 21 ракету. Подразделениями ПВО было сбито 18 ракет.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что следующие несколько дней будут трудными для украинцев. Людям нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

Читайте также: