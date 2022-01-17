Последствия праздников: во Львове в COVID-отделении новый антирекорд по количеству больных детей

Последствия праздников: во Львове в COVID-отделении новый антирекорд по количеству больных детей

Самому маленькому пациенту еще нет месяца, самому старшему — 17 лет.

Во Львове в COVID-отделении "Охматдета" зафиксировали антирекорд по количеству госпитализированных детей. Сейчас там находятся 67 больных.

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Об этом в комментарии "Суспильному" рассказала пресс-секретарь больницы Ирина Березовская.

По ее данным, сейчас в COVID-отделении находится 67 детей. Это – новый антирекорд, поскольку ранее больше всего больных у них было в октябре 2021 года – 47 несовершеннолетних пациентов. Она добавила, что количество госпитализированных резко возросло после праздников.

"Еще в декабре было 19-20 детей. А сегодня (17 декабря — ред.) количество пациентов возросло до 67. То есть количество госпитализированных возросло очень стремительно", — отметила Ирина Березовская.

Самому маленькому пациенту еще нет месяца, самому старшему — 17 лет. Дети находятся в среднем состоянии, никому из них не требуется аппарат ИВЛ.

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