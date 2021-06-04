После трагедии с 12-летним мальчиком на экскурсии, возле водопада смотровую площадку оградят сеткой

За водопадом теперь можно будет наблюдать лишь с площадки.

На Львовщине, после трагедии с 12-летним мальчиком, обустроят смотровую площадку возле водопада Каменка и оградят его сеткой. И теперь туристы смогут лицезреть на водопад только из него.

Об этом сообщил директор Национального природного парка "Святые Бескиды" Василий Приндак, информирует "Вголос".

Такое решение приняли в четверг, 3 июня, на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сколевского городского совета. Уже сегодня утром, 4 июня, возле водопада начались работы.

Также комиссия обязала дирекцию парка очистить русло реки от деревьев и посторонних предметов.

Кроме этого, всем школам и туристическим агентствам, которые проводят организованные экскурсии в парк, разошлют письма с инструкциями-правилами поведения в парке. Всем посетителям водопада на месте также будут проводить инструктаж.

Напомним, ученик 6 класса погиб 2 июня во время школьной экскурсии в с. Каменка Стрыйского района Львовской области. Трагедия произошла из-за того, что парень хотел сделать селфи на фоне водопада. В классного руководителя школьника после трагедии случился сердечный приступ, она попала в реанимацию. Также в больницу с переохлаждением доставили учителя, который пытался спасти ребенка.

По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.

В пятницу, 4 июня, погибшего 12-летнего Артема похоронили во Львове.

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