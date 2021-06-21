После грозы набралась вода: во Львове в подвале многоэтажки загадочно погиб 16-летний парень

Парень умер еще до приезда кареты скорой медицинской помощи.

Во Львове на улице Кульпарковской в подвале многоэтажки загадочно погиб 16-летний парень.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Трагедия произошла 19 июня, около 19:40 ч, на ул. Кульпарковская, 93, в жилом комплексе "Парус Сити".

"В подвальном помещении, в котором после дождя набралась вода, был поражен электротоком житель. Львова 2005 года рождения", — говорится в сообщении.

Парень умер еще до приезда кареты скорой медицинской помощи.

Напомним, во Львовской области во время школьной экскурсии погиб ученик 6 класса.

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