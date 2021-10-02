После гибели ребенка у матери остановилось сердце: во Львове умерла 28-летняя роженица с СOVID-19

У беременной была двусторонняя пневмония.
Во Львовском перинатальном центре 1 октября умерла 28-летняя роженица с СOVID-19. Женщина была на 28 неделе беременности.
Об этом сообщает nta.ua
Известно, что покойная жила во Львовской области. Ее госпитализировали с коронавирусом, состояние женщины медики оценивали как тяжелое. Ее 10 дней лечили в Центре легочного здоровья, однако из-за необходимости обследования плода госпитализировали в перинатальный центр.
Заместитель директора по медицинской части Львовского перинатального центра Александр Симкин рассказал, что беременность у женщины проходила нормально, нарушения плода не было зафиксировано. Однако у беременной была двусторонняя пневмония, а потому ей предоставлялась респираторная поддержка и медикаментозная терапия. В ночь на 1 октября состояние женщины резко ухудшилось. Сначала медики зафиксировали внутриутробную гибель ребенка, а через полчаса у женщины остановилось сердце. Врачи 45 минут реанимировали женщину, однако ее не стало.
Известно, что беременна была не вакцинирована. Медики отмечают, что у нее была сопутствующая патология — избыточный вес.
Напомним, в Харькове коронавирус унес жизнь роженицы. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.