После гибели ребенка у матери остановилось сердце: во Львове умерла 28-летняя роженица с СOVID-19

После гибели ребенка у матери остановилось сердце: во Львове умерла 28-летняя роженица с СOVID-19

У беременной была двусторонняя пневмония.

Во Львовском перинатальном центре 1 октября умерла 28-летняя роженица с СOVID-19. Женщина была на 28 неделе беременности.

Об этом сообщает nta.ua

Известно, что покойная жила во Львовской области. Ее госпитализировали с коронавирусом, состояние женщины медики оценивали как тяжелое. Ее 10 дней лечили в Центре легочного здоровья, однако из-за необходимости обследования плода госпитализировали в перинатальный центр.

Заместитель директора по медицинской части Львовского перинатального центра Александр Симкин рассказал, что беременность у женщины проходила нормально, нарушения плода не было зафиксировано. Однако у беременной была двусторонняя пневмония, а потому ей предоставлялась респираторная поддержка и медикаментозная терапия. В ночь на 1 октября состояние женщины резко ухудшилось. Сначала медики зафиксировали внутриутробную гибель ребенка, а через полчаса у женщины остановилось сердце. Врачи 45 минут реанимировали женщину, однако ее не стало.

Известно, что беременна была не вакцинирована. Медики отмечают, что у нее была сопутствующая патология — избыточный вес.

Напомним, в Харькове коронавирус унес жизнь роженицы. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

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