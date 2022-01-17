Поскользнулась и упала с высоты 400 метров: в словацких Татрах погибла 29-летняя туристка из Львова

Поскользнулась и упала с высоты 400 метров: в словацких Татрах погибла 29-летняя туристка из Львова

Девушку пытались реанимировать и случайные туристы и спасатели с медиками, но, к сожалению, безуспешно.

В субботу, 15 января, в словацких Татрах погибла 29-летняя туристка из Львова Елена Лозинская. Девушка сорвалась с высоты 400 метров.

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Как сообщает Regiony.sk, трагедия саталась в Малой Студеной долине в Высоких Татрах. После падения львовянка потеряла сознание. Ее заметили местные туристы и пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

На место происшествия прибыли спасатели и медики, которые, к сожалению, тоже не смогли реанимировать туристку. Тело украинки передали экспертам и полиции.

Как говорится в сообщении "Книги памяти умерших за границей украинцев" в соцсети Facebook, Елена очень любила походы в высокогорье.

"Родни вспоминают ее как замечательную, светлую и добрую девушку, которая очень любила горы", — говорится в сообщении.

В Татрах погибла 29-летняя Елена Лозинская/Facebook

Напомним, на днях в Карпатах во время восхождения на Говерлу погибла 57-летняя женщина. Она ударилась головой о деревья и погибла на месте, еще до того, как прибыли спасатели.

Во время восхождения на Говерлу 47-летняя женщина и ее дочь-подросток сорвались со склона

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