"Пошли воевать за Украину": тиктокерша со Львовской области попала в скандал, опубликовав видео с собаками

Девушка уже извинилась за свой поступок.
Тиктокерша, ученица 9 класса из г.. Новояворивск Львовской области опубликовала в социальных сетях видео, как по улице гуляют собаки. Его она подписала: "Пошли воевать за Украину".
Об этом сообщили на телеграмм-канале "Типичный Новояворивск".
Школьница и тиктокерша в Сети опубликовала, как по улице бегают собаки. Девушка подписала это видео словами: "Пошли воевать за Украину", что вызвало возмущение.
"Пока в стране идет война, гибнут молодые ребята, молодежь шутит. Девушка неоднократно также была награждена похвальными грамотами от местного управления. Патриотизм на уровне", — подписали видео.
Впоследствии девушка извинилась за свой поступок. Она отметила, что этим видео она опозорила себя и своих родителей.
"Я не думала, что так далеко зайдет. Что это видео распространят в паблик моего города. Мне очень стыдно за то, что я сделала", — рассказала девушка.
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