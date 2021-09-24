Пошли в лес по грибы и исчезли: во Львовской области разыскали двух женщин и их детей

Пошли в лес по грибы и исчезли: во Львовской области разыскали двух женщин и их детей

В полиции призывали людей не ходить в лес по грибы, если они плохо ориентируются там, а также брать с собой карту и компас.

В лесу близ Нового Роздола Львовской области в четверг, 23 сентября, исчезли две женщины, которые вместе с детьми пошли в лес за грибами.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Муж пропавшей 43-летней женщины обратился в полицию с сообщением о том, что его жена, ее подруга и двое детей в возрасте 6 и 12 лет, пошли в лес по грибы и потерялись.

Полицейские, кинологи, спасатели и работники лесничества начали поиск людей. Их удалось разыскать в лесу в 2 километрах от города. Женщины и их дети чувствовали себя нормально.

Правоохранители призывали людей не ходить в лес по грибы, если они плохо ориентируются там, а также брать с собой карту и компас.

Напомним, трое львовян попали в реанимацию из-за отравления грибами.

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