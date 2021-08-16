Пошел рыбачить и не вернулся: во Львовской области мужчину нашли мертвым в пруду

Мужчина ушел из дома накануне.
В воскресенье, 15 августа, в селе Куткир Львовской области в местном пруду нашли мертвым 58-летнего мужчину. Погибший ушел из дома накануне.
Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.
Известно, что мужчина в субботу утром, 14 августа, пошел рыбачить на местный пруд и не вернулся. Уже через сутки его тело нашли и вытащили из воды полицейские.
Обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.
Напомним, в с. Ясниска, что недалеко от Львова, в местном карьере утонул 31-летний мужчина.