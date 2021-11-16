Порно на паре: во Львове студенты занялись сексом во время дистанционного обучения (видео)

Очевидцы сняли, как студенты во время дистанционного обучения занялись сексом.
Во Львове студенты во время дистанционной лекции занялись сексом. Из-за включенной камеры это увидели одногруппники и опубликовали в Сети.
Видео опубликовал телеграмм-канал zahidwtf_official.
По данным очевидцев, инцидент произошел в ЛНУ им. Ивана Франко. На видео видно, как во время пары студенты занимаются любовью, не выключив камеру.
В то же время преподаватель объясняет, что студенты писали модуль и интересуется, есть ли у них какие-либо вопросы. Но другие учасники лекции снимают все на камеру.
Напомним, в Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения появилось видео для взрослых. А еще к шокированным ученикам онлайн начали приобщаться ругавшиеся и смеявшиеся посторонние люди. Директора школ обратились в киберполицию.
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