Порно на паре: во Львове студенты занялись сексом во время дистанционного обучения (видео)

Порно на паре: во Львове студенты занялись сексом во время дистанционного обучения (видео)

Очевидцы сняли, как студенты во время дистанционного обучения занялись сексом.

Во Львове студенты во время дистанционной лекции занялись сексом. Из-за включенной камеры это увидели одногруппники и опубликовали в Сети.

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Видео опубликовал телеграмм-канал zahidwtf_official.

По данным очевидцев, инцидент произошел в ЛНУ им. Ивана Франко. На видео видно, как во время пары студенты занимаются любовью, не выключив камеру.

В то же время преподаватель объясняет, что студенты писали модуль и интересуется, есть ли у них какие-либо вопросы. Но другие учасники лекции снимают все на камеру.

Во Львове пара во время онлайн-лекции занялась сексом

Напомним, в Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения появилось видео для взрослых. А еще к шокированным ученикам онлайн начали приобщаться ругавшиеся и смеявшиеся посторонние люди. Директора школ обратились в киберполицию.

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