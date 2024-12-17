"Пора всему Западу поверить в собственную силу": Туск во Львове сделал важное заявление об Украине

Украина и весь мир заслуживают справедливого мира, уважения к территории и границам.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, прибывший с визитом во Львов 17 декабря, призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины.

Об этом Туск заявил во время пребывания во Львове, пишет Polskie Radio 24.

Туск обратился ко всем лидерам западного мира с призывом поддержать Украину "в это время, как никогда раньше".

"Прекратите спекулировать о возможном поражении Украины", — заявил Туск.

Туск подчеркнул, что Украина успешно защищается от российского нападения, "вопреки некоторым негодяям" и отметил, что мир стоит перед большой игрой за будущее Украины, Польши и Европы.

"Мы все без исключения должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо раньше, ради мира, которого мы все ждем. Никто не хочет мира больше Украины. Мы это знаем. И в ЕС никто не хочет мира больше Польши из схожих причин", — сказал Туск.

Он также подчеркнул, что время для всего Запада поверить в собственную силу настало.

Напомним, ранее Туск назвал причину, почему Польша не будет отправлять в Украину миротворцев. По словам польского премьер-министра, его страна не будет отправлять миротворческие войска в Украину даже после прекращения огня. Он подчеркнул, что Польша уже несет наибольшее бремя среди европейских стран.

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