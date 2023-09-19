Попытка похищения праха агента НКВД Кузнецова: как наказали львовянина

Суд признал Руслана Литвинова виновным в поругании над могилой и назначил ему 17 тысяч грн штрафа.

Во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор львовянину, который попытался поднять надгробную плиту на могиле советского диверсанта-разведчика Николая Кузнецова на Холме славы. Мэр Львова заявлял тогда о попытке украсть прах Кузнецова. За поругание над могилой львовянину Руслану Литвинову назначили наказание в размере 17 тысяч гривен штрафа.

Как указано в приговоре суда, вынесенном в сентябре 2023 года, случай произошел поздно вечером 23 июля 2023 года на Холме славы. Обвиняемый Руслан Литвинов с помощью двух домкратов повредил надгробную плиту на одной из могил, пишет Zaxid.net.

Мэр Львова Андрей Садовый утром 24 июля сообщил, что ночью неизвестные пытались украсть прах агента НКВД, советского диверсанта-разведчика Николая Кузнецова на Холме славы. Из обнародованного фото видно, что неизвестные, чтобы заполучить останки Кузнецова, попытались поднять надгробную плиту, но попытка была неудачной.

Правоохранители задержали львовянина Руслана Литвинова и возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилой. В суде обвиняемый признал свою вину, однако в приговоре суда не указаны причины такого поступка.

Дело рассмотрел судья Назар Стрепко, который признал Руслана Литвинова виновным в поругании над могилой и назначил ему 17 тысяч гривен штрафа. На приговор еще может быть подана апелляция.

К слову, это уже не первый случай, когда неизвестные пытаются украсть прах Кузнецова. Два года назад 1 января 2021 года, неизвестные попытались сделать подкоп к могиле. Подкоп был обнаружен в клумбе позади памятника на могиле Кузнецова, яма сверху была прикрыта доской.

Что известно об агенте НКВД Кузнецове

Кузнецов был агентом НКВД, советским диверсантом, спецагентом-ликвидатором. В период Второй мировой войны агент выполнял террористические спецзадачи, чтобы вызвать со стороны немецких оккупационных властей ответный террор против украинцев.

Историки выдвинули версию, что в марте 1944 Кузнецов попал в плен к воинам УПА вместе с другими агентами. Они притворялись дезертирами Вермахта, однако были разоблачены из-за плохого знания немецкого языка. По разным данным, Кузнецов погиб либо взорвавшись на гранате, либо в перестрелке. В СССР ему присвоили звание героя Советского союза.

Напомним, несколько лет назад родственники Кузнецова требовали от Львовского горсовета разрешить им перезахоронить останки агента в Екатеринбурге. Тогда Садовый объяснил, что не может этого разрешить, пока в плену РФ находятся граждане Украины. 2020 Верховный суд Украины обязал горсовет Львова отдать останки агента НКВД в РФ.

Однако в 2021 году исполком Львовского горсовета отклонил решение суда о возможности перезахоронения останков Кузнецова в России.