Попса, танцы и фейерверки: во Львове девушки праздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни

Видео появилось в соцсети.

Во Львове несколько девушек отпраздновали 18-летие своей подруги на мемориале Героям Небесной Сотни.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

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Девушки танцевали, пили и веселились в месте, куда в скорби приходят родственники погибших. Видео появилось в соцсети, а под ним люди написали сотни возмущенных комментариев. После этого именинница удалила не только видео, но и профиль из соцсетей.

По телефону отец заверил, что это подруги устроили дочери такой сюрприз. На место празднования ее якобы привели с завязанными глазами. По словам мужчины, и он, и его дочь очень жалеют, что так случилось.

"Подруги моей дочери хотели поздравить ее с Днем рождения. Ни я, ни моя дочь не знали, что это будет происходить на смотровой площадке мемориала Героям Небесной Сотни, поскольку моя дочь туда вели подруги с завязанными глазами. Моя дочь уже второй день плачет. Мне тоже очень жаль, что так произошло, и что наши дети, в частности, дочь, вообще мало задумываются над теми трагическими событиями, которые были недавно в нашей стране", — сказал мужчина.

Новости Украины: во Львове девушки отпраздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни

Как сообщалось, в Херсоне 12 января неизвестные лица повредили памятники братской могилы на мемориальном кладбище города. Речь идет о 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны.

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