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Попросил помощи по хозяйству: на Львовщине мужчина развращал двух парней

Попросил помощи по хозяйству: на Львовщине мужчина развращал двух парней

Мужчина задержан / Фото: Associated Press

Злоумышленник получил срок.

Во Львовской области житель Дрогобыча осужден за развращение двух парней.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

"В июле этого года обвиняемый заметил во дворе дома 12-летнего и 13-летнего мальчиков, сидевших на скамейке. Мужчина подошел к малолетним и попросил их якобы о помощи по хозяйству. Зайдя с ними к себе домой, он закрыл дверь и совершил развратные действия", – говорится в сообщении ведомства.

Однако дети открыли окно и скрылись. Они позвонили в полицию, после чего рассказали о случившемся своим родителям.

Злоумышленник был задержан правоохранителями сразу после совершения преступления.

По решению суда информация о осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Ему назначено наказание – 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области мужчина проник в чужой дом и изнасиловал беременную женщину.

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