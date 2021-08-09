Попить кофе и вытереть ноги: во Львове перед кофейней постелили флаг фейковой "ДНР" (фото)

Попить кофе и вытереть ноги: во Львове перед кофейней постелили флаг фейковой "ДНР" (фото)

Владельцами кафе есть ветераны.

Во Львове, на улице Городоцкой, перед кофейней "Кофе милитари", которую недавно открыли ветераны, постелили флаг фейковой "ДНР".

Об этом сообщает телеграмм-канал "Последний блокпост".

"Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", — говорится в сообщении.

Известно, что кафе во Львове в воскресенье, 8 августа, открыли ветераны войны Игорь Фльорко и Ростислав Гришкин. Часть из прибыли они ежемесячно отдают на украинскую армию.

Напомним, в Черноморске проучили водителя, который отказался везти участника АТО.

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