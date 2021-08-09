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Попить кофе и вытереть ноги: во Львове перед кофейней постелили флаг фейковой "ДНР" (фото)

Попить кофе и вытереть ноги: во Львове перед кофейней постелили флаг фейковой "ДНР" (фото)

Фото: Последний блокпост

Владельцами кафе есть ветераны.

Во Львове, на улице Городоцкой, перед кофейней "Кофе милитари", которую недавно открыли ветераны, постелили флаг фейковой "ДНР".

Об этом сообщает телеграмм-канал "Последний блокпост".

"Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", — говорится в сообщении.

Известно, что кафе во Львове в воскресенье, 8 августа, открыли ветераны войны Игорь Фльорко и Ростислав Гришкин. Часть из прибыли они ежемесячно отдают на украинскую армию.

Напомним, в Черноморске проучили водителя, который отказался везти участника АТО.

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