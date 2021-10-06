Попала в город из Карпат: во Львове в парке заметили редкую змею (фото)

Попала в город из Карпат: во Львове в парке заметили редкую змею (фото)

Специалист отмечает, что полоз — это неядовитая змея.

Во Львове в парке "Высокий замок" заметили редкую змею, которая занесена в Красную книгу, эскулапов полоз.

Об этом в Facebook написала жительница Львова Милана Ватерман.

Сначала женщина думала, что это обычный уж, однако впоследствии выяснилось, что это — полоз. Эта змея считается редкой и во Львове ее практически невозможно увидеть.

Львовский герпетолог Тарас Гринчишин в комментарии zaxid.net рассказал, что полоз — это неядовитая змея. В античные времена ее даже держали в домах для борьбы с грызунами. Также именно эта змея изображена на эмблеме медиков. Во Львове за последние годы уже в третий раз обнаружили полоза. В город он мог попасть из Карпат.

Фото: Милана Ватерман

"Я предполагаю, что она, скорее всего, могла попасть во Львов случайно, например, в автомобиле, владельцы которого перед тем отдыхали в Карпатах. Такие змеи водятся в некоторых холмистых и лесистых местностях вокруг Львова — Карпаты, Розточье, Горбогорья ", — говорит Тарас Гринчишин.

Напомним, что в Харькове в квартире под диваном женщина нашла питона. Впоследствии у харьковского питона беглого нашлись хозяева.

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