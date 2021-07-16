Попала прямо в глаз: во Львове пробка из-под минеральной воды травмировала мужчину

В компании признали свою ошибку и пообещали компенсировать расходы на лечение.
Во Львове пробка из-под минеральной воды травмировала мужчину, попав ему в глаз. Из-за этого пострадавший начал плохо видеть.
Об этом пострадавший Андрей Александрович написал на своей странице в Facebook.
По словам мужчины, он купил минеральную воду одного из украинских производителей. Однако из-за того, что компания уменьшила пробку, она попала мужчине прямо в глаз.
"Получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние. Сейчас правым глазом ничего не вижу, все как в тумане. Хотя врач говорил что зрение должно возобновиться. Очень на это надеюсь", — написал пострадавший.
Впоследствии мужчина рассказал, что с ним связались представители компании и пообещали компенсировать расходы на лечение.
Напомним, в Полтавской области школьник выстрелил из рогатки камнем в глаз сверстнику.