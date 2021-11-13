Попала под машину: во Львовской области водитель отправил на тот свет пассажирку автомобиля (фото)

Попала под машину: во Львовской области водитель отправил на тот свет пассажирку автомобиля (фото)

Водитель не справился с управлением.

Во Львовской области водитель авто не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии погибла пассажирка автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

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Авария произошла в селе Лозино Яворивского района. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет.

Одна из пассажирок попала под автомобиль. Она погибла. Тело женщины доставали спасатели.

Водитель и другой пассажир авто получили травмы. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи Львова.

ГСЧС во Львовской области

Напомним, в Ровенской области под колесами авто погиб житель Винницкой области. Правоохранителям водитель сказал, что мужчина внезапно выбежал на дорогу.

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