Попала под машину: во Львовской области водитель отправил на тот свет пассажирку автомобиля (фото)

Водитель не справился с управлением.
Во Львовской области водитель авто не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии погибла пассажирка автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.
Авария произошла в селе Лозино Яворивского района. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет.
Одна из пассажирок попала под автомобиль. Она погибла. Тело женщины доставали спасатели.
Водитель и другой пассажир авто получили травмы. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи Львова.
Напомним, в Ровенской области под колесами авто погиб житель Винницкой области. Правоохранителям водитель сказал, что мужчина внезапно выбежал на дорогу.
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