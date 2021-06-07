Раздавило собственное авто, которое покатилось с холма: во Львовской области погиб 32-летний мужчина

Водитель пытался остановить автомобиль, который начал катиться сверху и погиб.

Вблизи города Судовая Вишня Львовской области в воскресенье, 6 июня, произошло смертельное ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Трагедия произошла ориентировочно в 16:00. Водитель автомобиля Volkswagen Touran, житель Яворивского района Львовской области, приехал на местный водоем. Он оставил свое транспортное средство на вершине карьера, а сам спустился вниз к водоему. Внезапно автомобиль начал катиться, 32-летний мужчина, пытаясь его остановить, попал под колеса собственного Volkswagen. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Полиция открыла производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, во Львовской области в ДТП погибли парни, в возрасте 16 и 20 лет, много пострадавших.

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