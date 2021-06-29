Попал пассажиру в лицо: во Львовской области водитель Toyota из-за конфликта обстрелял Hyundai

Попал пассажиру в лицо: во Львовской области водитель Toyota из-за конфликта обстрелял Hyundai

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В Золочевском районе Львовской области 28 июня водитель Toyota из-за конфликта обстрелял Hyundai. Он попал пассажиру авто в лицо, из-за чего пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Пострадавший 37-летний житель Золочевского района рассказал полиции, что между водителями Toyota и Hyundai произошел конфликт. Тогда водитель первого автомобиля вытащил оружие и выстрелил в Hyundai, где он сидел на пассажирском сиденье. Пуля попала потерпевшему в лицо.

Правоохранители задержали подозреваемого — это 44-летний житель г. Броды Львовской области. Ему инкриминируют ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области неизвестный обстрелял дом супругов, погиб мужчина.

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