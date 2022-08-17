Помогала мужчинам бежать за границу: на схеме попалась высокая чиновница Львовского горсовета

Во Львовском городском совете во вторник, 16 августа, провели обыски.

Работницу городского совета Львова подозревают в том, что она за 1300 долларов помогала мужчинам бежать за границу.

Об этом сообщают во Львовском городском совете и Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, начальница одного из районных отделов соцзащиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета вместе с медиком организовала изготовление справки, с помощью которой мужчины могли выезжать за границу.

За такой документ чиновник просила 1300 долларов. Женщину задержали.

"В ходе проведения обыска в служебном кабинете должностной лица изъято более 17 тыс. долларов США, 1,3 тыс. евро и 4 тыс. грн. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. ", – говорится в сообщении прокуратуры.

Во Львовском городском совете информацию о задержании подтвердили. Там сообщили, что 16 августа состоялся обыск служебного кабинета в одном из отделов социальной защиты ЛГС.

"Львовский городской совет благодарит правоохранителей и будет максимально содействовать в расследовании. Также для мэрии важно, чтобы виновные были наказаны", — говорится в сообщении.

Против чиновницы городского совета открыли производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Напомним, в Закарпатской области на пункте пропуска "исцелился" уклонист. Мужчина заплатил 3 тыс. долларов за фальшивую справку, чтобы избежать мобилизации и уехать за границу.

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