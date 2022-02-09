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Получил приговор суда из-за пробирок: во Львовской области мужчина ограбил больницу

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Получил приговор суда из-за пробирок: во Львовской области мужчина ограбил больницу

Unsplash

Мужчину приговорили к 2 годам испытательного срока.

В г. Стебник Дрогобычского района Львовской области мужчина обокрал больницу. Он украл стерилизационную коробку, в которой были пробирки.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.

На суде подозреваемый рассказал, что он 18 декабря проходил у входной двери реанимационного отделения Стебницкой городской больницы. Там на столе стояла стерилизационная коробка с пробирками, которую он украл. Награбленное мужчина планировал сдать на металлолом. Однако впоследствии он все вернул медицинскому учреждению. Больница ущерб оценила в 536 грн.

Суд признал мужчину по ч. 2 ст. 185 УК Украины. Его приговорили к 2 годам лишения свободы, заменив этот срок испытательным.

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