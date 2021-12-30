Полиция задержала провокатора, бросившего "коктейль Молотова" в генконсульство России во Львове

Полиция задержала провокатора, бросившего "коктейль Молотова" в генконсульство России во Львове

Сейчас стражи порядка выясняют все детали и мотивы поступка задержанного.

Правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого, бросившего в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове "коктейль Молотова". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на главу МВД Дениса Монастырского.

"Из последних провокаций, это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", – заявил министр.

Полиция выясняет мотивы поступка задержанного и устанавливает вероятных заказчиков инцидента.

Напомним, "коктейль Молотова" был брошен в ограждение генерального консульства России во Львове ночью 24 декабря. В результате происшествия никто не пострадал.

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