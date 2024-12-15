Категория
Львов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полиция установила личности всех участников смертельного ДТП вблизи Львова

Полиция установила личности всех участников смертельного ДТП вблизи Львова

Место смертельного ДТП во Львовской области / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Полиция задержала водителя и пассажира BMW.

Полицейские установили личности всех участников смертельного ДТП вблизи Львова. В результате ужасной аварии на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Руськая" погибли семь человек в возрасте от 17 до 55 лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

По предварительной информации, водитель BMW, 24-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, столкнулся с автопоездом DAF, после чего грузовик неконтролируемо врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. Все автомобили оказались в кювете, а водитель BMW покинул место аварии.

Жертвами стали водитель микроавтобуса, 23-летний житель Ровенской области, и шесть его пассажирок от 17 до 55 лет. Еще три человека получили травмы и находятся в больнице.

Впоследствии полиция задержала водителя BMW. Предварительно выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас идет экспертиза.

"Кроме того, правоохранители установили личность пассажира BMW, 31-летнего жителя Львовщины, который вместе с водителем покинул место происшествия", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведется по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), предусматривающий от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.

Кроме этого, начато производство по ч. 3 ст. 136 УК Украины (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, об ужасной аварии стало известно сегодня утром. Впоследствии полиция задержала, вероятно, виновника смертельного ДТП.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация