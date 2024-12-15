Полиция установила личности всех участников смертельного ДТП вблизи Львова

Полицейские установили личности всех участников смертельного ДТП вблизи Львова. В результате ужасной аварии на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Руськая" погибли семь человек в возрасте от 17 до 55 лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

По предварительной информации, водитель BMW, 24-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, столкнулся с автопоездом DAF, после чего грузовик неконтролируемо врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. Все автомобили оказались в кювете, а водитель BMW покинул место аварии.

Жертвами стали водитель микроавтобуса, 23-летний житель Ровенской области, и шесть его пассажирок от 17 до 55 лет. Еще три человека получили травмы и находятся в больнице.

Впоследствии полиция задержала водителя BMW. Предварительно выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас идет экспертиза.

"Кроме того, правоохранители установили личность пассажира BMW, 31-летнего жителя Львовщины, который вместе с водителем покинул место происшествия", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведется по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), предусматривающий от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.

Кроме этого, начато производство по ч. 3 ст. 136 УК Украины (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, об ужасной аварии стало известно сегодня утром. Впоследствии полиция задержала, вероятно, виновника смертельного ДТП.

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