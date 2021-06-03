Полицейский поймал за руку самоубийцу, который пытался броситься с моста возле Львова

Мужчину от суицида более 4 часов отговаривали правоохранители, умоляла не прыгать и его жена.

34-летний житель г. Пустомыты, что недалеко от Львова, пытался покончить с собой. В среду вечером, 2 июня, мужчина хотел прыгнуть с моста на контактную сеть, что проходит над железнодорожными путями. От смерти его спасали полицейские и жена, которая умоляла мужа остановиться.

Как пишет ZAXID.NET, правоохранителям понадобилось более 4 часов переговоров, чтобы предотвратить суицид. Самоубийца рассказывал, что не хочет жить, потому что ему надоело и он имеет личные проблемы.

Чтобы не допустить трагедии, полицейские на несколько часов перекрыли движение транспорта на мосту и начали вести переговоры. В это время на место происшествия пришла жена самоубийцы. Женщина просила мужа не прыгать и плакала. Но мужчина не отреагировал на просьбу и попытался прыгнуть вниз. К счастью, полицейский, стоявший рядом, быстро отреагировал и успел поймать его за руку и вытащил на мост. Спасенного мужчину осмотрели медики, после чего он вернулся домой.

Напомним, в Днепре патрульным в последний момент удалось спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста.

В Днепре патрульным удалось спасти женщину, которая пыталась уйти из жизни

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