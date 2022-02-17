Покупатель чудом уцелел: во Львове обвалилась часть фасада дома на крышу магазина (фото)

Бетонная глыба упала с высоты на крышу магазина.

Во Львове на крышу магазина на улице Лычаковской, 113 упала часть фасада дома. Инцидент произошел сегодня, 17 февраля.

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Об этом сообщил Роман Ярошевич на странице "Горячая линия города Львова" в Facebook.

"Часть упала как раз тогда, когда человек выходил из магазина, повезло что сделан крепкий козырек. Фасад в таком состоянии уже несколько лет, жаловались в ЛКП и на "Горячую линию", результата 0", — написал мужчина.

фото/Роман Ярошевич, Facebook

В комментариях под сообщением администраторы "Горячей линии города Львова" ответили, что направили обращение мужчины в Лычаковскую районную администрацию, а о результате пообещали сообщить позже.

Как сообщает Варта-1, также сегодня в центре Львова на улице Городоцкой, 22 обрушился фрагмент фасада на тротуар. Бетонная глыба упала на землю, возле пешеходного перехода.

"Варта 1"

Напомним, ранее на улице Городоцкой, 44 во Львове обрушился кусок фасада от дома и упал на тротуар, где живо ходят люди.

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