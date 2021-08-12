Покойный был одет в вышиванку: во Львовской области возле реки нашли скелетированное тело мужчины

Причины смерти мужа установит экспертиза.
В г. Жидачев Львовской области вблизи реки Стрый местные жители нашли скелетированное тело мужчины.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на полицию Львовской области.
По данным полиции, покойному ориентировочно 50-60 лет. Он был празднично одет: в вышиванку, черные брюки и туфли. С собой мужчина имел зажигалку и 1000 гривен. По предварительным данным, мужчина пролежал в зарослях на берегу реки несколько месяцев.
По предварительным данным, на его теле признаков насилия не обнаружили. Причину смерти установит экспертиза.
Напомним, под Ивано-Франковском в лесополосе нашли мертвым 29-летнего мужчину, который загадочно исчез.