Показал жест победы в окно: во Львове водитель автобуса закрыл дверь перед военным без ноги (фото)

Водитель автобуса №29 отказался везти потерявшего концовку украинского защитника.
В центре Львова на остановке водитель автобуса нагло закрыл дверь перед бойцом ВСУ с инвалидностью.
Об этом сообщил и обнародовал фото пользователь Роман Глушко в Facebook.
Инцидент произошел в центре города, на остановке Таможенной площади.
"Эта г**да не взяла нашего защитника и закрыла перед ним дверь. Люди из салона кричали, что у двери военный без ноги", — рассказал очевидец.
Ответ водителя ошеломляет.
"У меня остановка три минуты, я ждать не буду", — ответил водитель призывов пассажиров подождать и уехал, показав жест победы в окно.
Пользователь призвал распространить информацию о водителе и беречь воинов ВСУ – тех, кто каждый день защищает нас от российской агрессии.
"Если это читают люди, имеющие отношение и влияние на таких "порядочных водителей", примите меры", — призвал пользователь.
Напомним, в Ровно наказали водителя маршрутки за оскорбление матери погибшего воина. Водитель больше не имеет права работать в области перевозок.
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