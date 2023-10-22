Показал жест победы в окно: во Львове водитель автобуса закрыл дверь перед военным без ноги (фото)

В центре Львова на остановке водитель автобуса нагло закрыл дверь перед бойцом ВСУ с инвалидностью.

Об этом сообщил и обнародовал фото пользователь Роман Глушко в Facebook.

Инцидент произошел в центре города, на остановке Таможенной площади.

Во Львове водитель автобуса захлопнул дверь перед ветераном Фото: roman.hlushko/facebook

"Эта г**да не взяла нашего защитника и закрыла перед ним дверь. Люди из салона кричали, что у двери военный без ноги", — рассказал очевидец.

Ответ водителя ошеломляет.

"У меня остановка три минуты, я ждать не буду", — ответил водитель призывов пассажиров подождать и уехал, показав жест победы в окно.

Пользователь призвал распространить информацию о водителе и беречь воинов ВСУ – тех, кто каждый день защищает нас от российской агрессии.

"Если это читают люди, имеющие отношение и влияние на таких "порядочных водителей", примите меры", — призвал пользователь.

Напомним, в Ровно наказали водителя маршрутки за оскорбление матери погибшего воина. Водитель больше не имеет права работать в области перевозок.

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