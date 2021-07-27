Пока приехала скорая, Глеб истек кровью: в центре Дрогобыча погиб 16-летний парень, который перелезал через забор

Пока приехала скорая, Глеб истек кровью: в центре Дрогобыча погиб 16-летний парень, который перелезал через забор

Женщина планирует судиться с медиками, чтобы виновные наказали и похожая трагедия больше не повторилась.

В центре Дрогобыча, что во Львовской области, умер 16-летний парень, который перелезал за забор и случайно зацепился ногой за металлическую конструкцию.

Об этом пишет "Дрогобиччина. Медиа" со ссылкой на маму погибшего Аллу Гаркушу.

Дети постоянно звонили на 103, но там молчали: дозвонились только спасатели

По словам женщины, трагедия произошла еще 12 июля, однако она только сейчас решилась рассказать о смерти сына.

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Известно, что 12 июля парень отдыхал в центре города вместе со своими друзьями. Тогда он решил перелезть через металлический забор. Однако из-за веса забор деформировался и ранил подростку ногу. По словам матери, парень попросил друзей вызвать ему скорую. Он еще 5-7 минут был в сознании, а затем его состояние ухудшалось.

"Один из товарищей сумел перебрался к сыну за забор, приказав остальным немедленно звонить на "103", а сам пытался оказать помощь. Но ребята никак не могли дозвониться. Вызовы шли на "101", "102", "103", но безрезультатно. Только через 7 минут после трагедии удалось связаться с колл-центром пожарных, там взялись налаживать связь между ребятами из "скорой". А в 22:45 ч., когда прошло уже более 20 минут с момента ранения, к ребятам позвонили с анонимного номера и представились, как служба неотложной медицинской помощи", — рассказала Алла Гаркуша.

Фото: Дрогобиччина. медиа

Пока приехала скорая, Глеб был уже мертв

Женщина утверждает, что даже после того, как детям удалось позвонить медикам, оператор начал возмущаться, что скорой будет сложно проехать на частную территорию.

"Когда прибыла бригада медиков, Глеб был уже мертв. Врач даже не вышел из служебного автомобиля, а медицинская сестра жаловалась, что она не сможет перелезть через забор. Никаких служб, которые могли бы организовать доступ к сыну задействовано не было! Этим занимались дети — на звонки приехали их родственники и обеспечили доступ к телу, а мне около двенадцати ночи позвонили из полиции и, и осторожно, спросив сначала, где мой сын, сообщили, что он погиб ", — сказала мать мальчика.

Женщина возмущена действиями медиков и обвиняет их в халатности.

"Я убеждена, если бы моему сыну вовремя оказали медицинскую помощь, трагедии бы не произошло! Это же самый центр города, здесь ехать всего несколько минут", — добавляет Алла Гаркуша.

Мать покойного также добавила, что она благодарна друзьям своего сына, ибо те не бросили его в беде, а наоборот делали все что могли. Женщина планирует судиться с медиками, чтобы виновных наказали и подобная трагедия больше не повторилась.

Из-за смерти подростка проводят служебное расследование

И.о. генерального директора Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько сообщил, что из-за смерти подростка проводится служебное расследование. От подтвердил, что к медикам действительно позвонил работник ГСЧС. Тогда работники скорой перезвонили заявителю, чтобы уточнить адрес, куда нужно ехать. Когда они прибыли на место происшествия, то вынуждены были ожидать еще и спасателей и полицию, поскольку не смогли пробраться через забор, где был ранен парень.

"Попав на территорию, бригада обнаружила тело мужского пола со следами массивного кровотечения в паховой области в проекции магистральных сосудов. Реанимационные мероприятия не проводили в связи с констатацией биологической смерти на момент прибытия бригады. Вопрос невозможности дозвониться на линию 103, что освещается в социальных сетях, требует более детального изучения, работает комиссия по Центру", — отметил Андрей Васько.

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