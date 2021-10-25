Похищенную во Львове девятимесячную девочку разыскали в Хмельницкой области: фото

Похищенную во Львове девятимесячную девочку разыскали в Хмельницкой области: фото

Ребенка похитил бывший сожитель матери и отвез ее в другую область.

Похищенную во Львове 9-месячную девочку разыскали в Хмельницкой области. Злоумышленника задержали, а ребенка обследуют медики.

Об этом сегодня, 25 октября, сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

Об исчезновении дочери 23 октября в полицию заявила 34-летняя жительницы Львова. Как предварительно установили правоохранители, ребенок был похищен, а к совершению преступления может быть причастен бывший сожитель матери девочки — 31-летний житель Тернопольской области.

К розыску ребенка привлекли оперативников криминальной полиции, сотрудники ювенальной превенции и других подразделений полиции Львовщины, а также правоохранительных органов Хмельницкой и Тернопольской областей.

Полицейские установили круг общения злоумышленника, изучали записи камер видеонаблюдения, проводили опрос всех, кто мог помочь найти ребенка.

Утром 25 октября девочку нашли. Полицейский Смотрицкой общины обнаружил разыскиваемых ребенка и мужчину, причастного к похищению, в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

На места происшествия немедленно прибыли полицейские Львовщины. Злоумышленника задержали, а неповрежденную девочку сейчас обследуют медики, решается вопрос о помещении ребенка в специализированное медицинское учреждение.

Причастному к похищению ребенка мужчине вскоре суд изберет меру пресечения. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, бывший 31-летний сожитель похитил 9-месячную девочку у ее матери. Мотивы мужчины пока неизвестны.

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