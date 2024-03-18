Похищение работниками ТЦК волонтера во Львове: в военкомате прокомментировали

В военкомате отметили, что работники ТЦК и СП, изображенные на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды.

В Львовском ТЦК и СП заявляют, что львовский волонтер Кирилл Таран "спровоцировал конфликт" с работниками Шевченковского РТЦК и СП.

Соответствующее заявление Львовский областной ТЦК и СП обнародовал на 3 день после инцидента на странице в фейсбуке.

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Там отметили, что, согласно приказу начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 года "О проверке документов", гражданское лицо не выполнило законные требования военнослужащих и не предъявило военно-учетные документы представителям ТЦК и СП.

"Гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт. Как выяснилось позже, он не уточнял свои военно-учетные данные. Во время смены места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время отказался от прохождения ВЛК", - утверждают в военкомате.

Также в военкомате отметили, что работники ТЦК и СП, изображенные на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья.

"Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время, это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины. Все граждане, военнообязанные, должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП", — подытожили в областном ТЦК.

По этому факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры.

Напомним, поздно вечером 15 марта во Львове посреди улицы работники ТЦК и СП якобы похитили куратора у "ПечатьАрмии" и волонтера Кирилла Тарана. Об этом заявила его жена, опубликовавшая видео задержания и похищения.

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