Похищали, пытали и требовали деньги: во Львовской области задержали "добробат", который нападал на людей

Во Львовской области задержана банда, которая под видом добровольческого формирования терробороны нападала на людей.
Злоумышленники пытали, похищали и требовали денег у потерпевших.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, в преступную группу входило более шести человек. Подозреваемые похищали, пытали людей и занимались рэкетом, искусственно создавая конфликтные ситуации.
"В случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации при требовании денег у потерпевшего", — говорится в сообщении.
СБУ задержала шестерых участников банды. Им инкриминируют нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса.
Напомним, в Хмельницкой области двое бывших узников пытали мужчину раскаленным утюгом.
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