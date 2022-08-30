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Похищали, пытали и требовали деньги: во Львовской области задержали "добробат", который нападал на людей

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Похищали, пытали и требовали деньги: во Львовской области задержали "добробат", который нападал на людей

Фото: СБУ

Во Львовской области задержана банда, которая под видом добровольческого формирования терробороны нападала на людей.

Злоумышленники пытали, похищали и требовали денег у потерпевших.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, в преступную группу входило более шести человек. Подозреваемые похищали, пытали людей и занимались рэкетом, искусственно создавая конфликтные ситуации.

© СБУ
Фото: СБУ

"В случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации при требовании денег у потерпевшего", — говорится в сообщении.

© СБУ
Фото: СБУ

СБУ задержала шестерых участников банды. Им инкриминируют нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса.

Напомним, в Хмельницкой области двое бывших узников пытали мужчину раскаленным утюгом.

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