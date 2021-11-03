Пограничники задержали 21-летнюю девушку из Волыни, которая ехала в Польшу с фальшивым COVID-сертификатом

Пограничники задержали 21-летнюю девушку из Волыни, которая ехала в Польшу с фальшивым COVID-сертификатом

Во Львовской области правоохранители открыли более ста производств из-за подделки сертификатов вакцинации.

Во Львовской области на пункте пропуска Краковец-Корчева пограничники задержали 21-летнюю девушку, которая ехала в Польшу с фальшивым COVID- сертификатом.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Инцидент произошел 2 ноября в 15.50. 21-летняя жительница Волынской области показала пограничникам международный COVID-сертификат, который оказался фальшивым.

Пограничники вызвали на место происшествия правоохранителей. Те изъяли поддельный документ.

В полиции открыли производство по ч. 4 ст.358 (Использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит до 2 лет ограничение свободы.

Всего во Львовской области правоохранители открыли более ста производств из-за подделки сертификатов вакцинации.

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