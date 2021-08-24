Погода в Киеве на День Независимости: синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах

Погода в Киеве на День Независимости: синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах

Во Львове прогнозируют 17 -19° тепла.

Сегодня, 24 августа, погода во Львове будет облачной с прояснениями. Ожидаются значительные дожди, по югу территории сильные дожди. Местами грозы, град. II уровень опасности, оранжевый.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 — 12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура 17 -19° тепла. Радиационный фон составляет 11 мкР/час.

Во Львовской области температура будет колебаться от 16 до 21° тепла.

В течение 24 — 25 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 1,2 м над уровнем 23 августа на 08 ч., без негативных последствий.

В местах прохождения крупных ливневых дождей в течение 24 августа возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, в вторник, в День Независимости, 24 августа, в Украине местами будет дождевая, однако днем довольно теплая погода.

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