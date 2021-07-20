Погибли женщина и 10-летний мальчик: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп (фото)

Погибли женщина и 10-летний мальчик: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп (фото)

Оба водители автомобилей находятся в тяжелом состоянии.

Во Львовской области вблизи села Дубина, что на трассе Киев-Чоп, во вторник, 20 июля, в ДТП погибли женщина и 10-летний мальчик.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным полиции, 24-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mazda.

На месте ДТП погибла женщина — пассажирка Mazda. Еще двое детей — 7-летняя девочка и 10-летний мальчик получили серьезные травмы. Мальчик умер в больнице. Оба водителя автомобилей находятся в тяжелом состоянии.

В полиции открыли производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Львовом в тройной ДТП погибла 2-летняя девочка, много травмированных.

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