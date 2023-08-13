Погибли в подвале от испарений картофеля: очевидцы рассказали о загадочной смерти семьи на Львовщине

На Львовщине одна за другой, с разницей в считанные минуты погибли 4 человека: пожилые супруги и два брата. Все они по очереди спускались в подвал, полный картофеля, который начал гнить. Их смерть, похоже, была мгновенной. Предварительной причиной гибели крестьян спасатели назвали испарения гнилого картофеля.

Корреспонденту ТСН Алле Пасс удалось разыскать свидетелей и узнать, как все было.

Из подвала, который открыт почти сутки, пахнет так сильно, что невозможно стоять поблизости.

Владельцы дома в прошлом году собрали хороший урожай, все не продали, поэтому сейчас раздают односельчанам для скота и кур. Именно в этот подвал за картошкой пришла 67-летняя соседка.

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Ярослав, родственник погибших, рассказывает, что семья часто спускалась в подвал.

"Но в этот раз что-то пошло не так" – говорят родные погибших.

Женщине, которая первой спустилась в подвал, звонил мужчина. Она телефон не брала. Он сел на велосипед и спустился с ней.

"Видит, она лежит. Он ее спасать и он упал", – рассказал родственник.

Недвижимых стариков в своем подвале увидела хозяйка дома, когда вернулась с работы. На ее крики сбежались соседи. Два брата 45-ти и 52-х лет работали неподалеку. Спустились в подвал – и тоже не вышли.

Сосед Степан Луньо рассказывает: "Славик пошел поднимать супругов. Минута-2 он упал. Говорю Юра, лезь ты — Славика надо вытаскивать. Юра 3-4 ступенька снизу говорит: "Мне плохо".

"Я смотрю – они лежат. Говорю: они же мертвые! Тело моментом синее было", – добавляет соседка.

В конце концов, этот мужчина тоже полез в подвал спасать односельчан.

"Я спустился — с ряда 3 ступени была. Блин... мне плохо становится, в глазах темные", — вспоминает мужчина.



Во двор он едва вылез. Крестьяне вызвали спасателей. Тела 4-х человек они смогли вытащить, только когда надели спецзащиту.

Что убило крестьян

Руководитель прессслужбы ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев рассказывает, что на место доставила лабораторию, проведшую все замеры концентрации воздуха. Там действительно есть значительное превышение опасных веществ в воздухе.



Что именно убило крестьян – должна определить экспертиза. Но одна из главных версий — ядовитыми стали испарения от проросшего картофеля, начавшего гнить.

Степан Луньо, чудом спасшийся из подвала, говорит, что других запахов не почувствовал. Вентиляции в подвале нет.

"Говорят, что картофель прорастает сам, пузырьки те, что нельзя давать, потому что это яд", — рассказывает сосед.

Как отмечают эксперты, гниющие овощи выделяют большое количество углекислого газа. А когда этих овощей много, да еще в закрытом помещении, их испарения чрезвычайно опасны для человека.

Несмотря на это, от каких-либо комментариев специалисты отказываются — ждут результатов экспертизы.

Ранее в Австралии небольшой городок Леонгата всколыхнула резонанса смерть членов семьи после обеда, не предвещавшего ничего плохого.

Спасали друг друга: за считанные минуты в подвале с картофелем погибли четыре человека

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