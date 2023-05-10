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Погибли мать и ее маленькие дочери: подробности жуткого ДТП на трассе "Киев-Чоп" (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Погибли мать и ее маленькие дочери: подробности жуткого ДТП на трассе "Киев-Чоп" (фото)

На трассе "Киев-Чоп" погибли мать и ее две дочери. / Фото: Полиция Львовской области

Полиция расследует причины аварии.

Во Львовской области возле села Розвадов Стрыйского района в среду, 10 мая, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В страшном ДТП погибли мать и двое маленьких детей.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

ДТП произошло 10 мая в 19:40 на трассе "Киев-Чоп". Там столкнулись Volkswagen Touran и грузовик Renault. В автомобиле ехала 42-летняя женщина, ее 6-летняя и 4-летняя дочери и 15-летний подросток. Мать и дочери погибли на месте аварии.

В ДТП во Львовской области погибли мать и ее дети. / © Полиция Львовской области
В ДТП во Львовской области погибли мать и ее дети. / Фото: Полиция Львовской области

За рулем грузовика находился 45-летний житель Запорожья. 15-летний подросток и водитель Renault получили травмы, их госпитализировали. На месте ДТП работали следователи. Они устанавливают обстоятельства аварии.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", — сообщили в полиции.

Во Львовской области 10 мая произошло смертельное ДТП. / © Полиция Львовской области
Во Львовской области 10 мая произошло смертельное ДТП. / Фото: Полиция Львовской области

Напомним, из-за смертельного ДТП во Львовской области движение по трассе "Киев-Чоп" перекрыли.

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Дата публикации
Просмотры
1484
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